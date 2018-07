'Noord-Korea bouwt verder aan nieuwe langeafstandsraketten'

Noord-Korea zou bezig zijn met de bouw van nieuwe langeafstandsraketten. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegenover The Washington Post.

Uit satellietfoto's zou blijken dat het regime in Pyongyang probeert om ten minste één, maar mogelijk twee, van dergelijke langeafstandraketten te bouwen. Het gaat om de fabriek waar destijds de eerste raketten werden gebouwd die de VS konden bereiken, het type Hwasong-15. Onduidelijk is hoe ver de Noord-Koreanen zijn met de bouw van de raketten.

Vorige maand ontmoetten de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Trump elkaar in Singapore. Er werden nog geen conrete afspraken gemaakt, maar even leek het erop dat Noord-Korea de stap zou zetten in het afbouwen van het raketprogramma.