Jonge zweefvlieger (15) overleden bij crash op kerkhof

Een jonge zweefvlieger van 15 jaar oud is zaterdagavond verongelukt toen hij met zijn zweefvliegtuig in de lucht in problemen kwam en crashte. Hij zat op dat moment alleen in het toestel en stortte neer op een kerkhof in het Duitse Braunschweig. Dit melden de Duitse media zondag.