Drie Nederlanders dood aangetroffen in Spaanse woning

De Spaanse politie heeft woensdagmiddag in een woning in het plaatsje Coin, op ongeveer 30 kilometer ten westen gelegen van Malaga, de lichamen gevonden van drie Nederlanders. Het gaat volgens de Spaanse media om twee vrouwen en een man.

Familieleden

Na eerste onderzoek door de Guardia Civil, de Spaanse politie, is gebleken dat het om drie familieleden gaat een 62-jarige man, zijn 59 jarige vrouw en haar 89-jarige moeder. De lichamen van het drietal zouden in al in vergevorderde staat van ontbinding zijn. De politie werd gealarmeerd door de zoon van de eigenaar van de woonboerderij nadat eerder al omwonenden een 'sterke vieze geur' hadden geroken die uit de bewuste woning kwam.

Sectie

Op de lichamen zal sectie worden verricht om de precieze doodsoorzaak van het drietal vast te kunnen stellen. De politie houdt rekening met meerdere scenario's waarbij zelfdoding een van de mogelijke oorzaken is.