Politie van Detroit vindt elf verstopte kinderlijkjes in dubbel plafond uitvaartcentrum

In de Amerikaanse stad Detroit zijn in het dubbele plafond van een uitvaartcentrum Cantrall Funeral Home de overschotten van elf baby's gevonden.

Negen lijkjes zaten in een kartonnen doos, de overige twee in een kistje. De lijkjes werden gevonden nadat de politie daarover een anonieme tip had ontvangen. De tipgever wist de exacte locatie van de lijken. Bij een inspectie wrden de beschimmelde lichamen gevonden. Dit meldt The Detroit News.

Het is nog onduidelijk waarom de lichamen in het plafond zijn gestopt en wie dat heeft gedaan. De politie heeft de rest van het gebouw onderzocht, maar bij dat onderzoek zijn geen nieuwe stoffelijke resten aangetroffen. In april werd de uitvaartonderneming al gesloten toen bij een inspectie twee lijken wrden gevonden, die in gevorderde staat van ontbinding verkeerden. Ook werden lichamen ongekoeld bewaard in een garage.

Wie de anonieme brief heeft geschreven? Een woordvoerder van de politie in de Amerikaanse media: 'Dat is niet duidelijk, maar hij wist hiervan. Dus misschien was het een medewerker van het uitvaartcentrum.