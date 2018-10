Al zeven doden door noodweer in Zuid-Frankrijk

Bij overstromingen door noodweer in het departement Aude in het zuiden van Frankrijk zijn zeker al zeven mensen om het leven gekomen. Dit meldt onder meer de Franse krant Le Parisien.

Er is code rood afgegeven voor het gebied. Het is de heftigste overstroming in het gebied sinds 1891. De scholen in de Aude zijn in verband met het noodweer gesloten en veel wegen zijn afgesloten. Ook rijden veel treinen niet. Bewoners zijn opgeroepen om binnen te blijven.

Afgelopen nacht is er net zoveel regen gevallen als normaal in een half jaar. In sommige gemeenten stond het water zes meter hoog. De televisie liet beelden zien van straten die in woeste rivieren waren veranderd. Auto's werden door het water meegesleurd.