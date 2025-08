Fietser overleden bij aanrijding in Tegelen

Een 75-jarige fietser is vrijdagmiddag in Tegelen om het leven gekomen.

Het verkeersongeval vond plaats even voor 18.00 uur op een kruising op de Gelderseweg. De overstekende fietser werd geraakt door een personenauto. De fietser, een 75-jarige man uit Tegelen, is daarbij komen te overlijden. De politie is nog op zoek naar getuigen die het ongeval hebben zien gebeuren.