Grote meerderheid Britse Lagerhuis stemt Brexit-deal May weg

Een grote meerderheid van het Britse Parlement heeft dinsdagavond tegen de Brexit-deal van Premier May gestemd.

Nederlaag

Vanuit het Lagerhuis kreeg het voorstel van May 202 stemmen voor en 432 stemmen tegen en is daarmee dus verworpen. Voor Theresa May een enorme grote nederlaag dus.

Betoog

May verdedigde vlak voor de stemming 'haar' Brexit-deal nog met verve in haar laatste Brexit-betoog maar dit bleek uiteindelijk toch niet voldoende om de noodzakelijke meerderheid te behalen in de stemming.

Motie van wantrouwen

May zei direct na de bekendmaking van de voor haar teleurstellende uitslag dat er woensdag een debat zal worden gehouden over een vertrouwensstemming als de oppositie een motie van wantrouwen indient tegen de regering. Oppositieleider Corbyn liet direct weten dat hij in ieder geval een motie van wantrouwen gaat indienen.