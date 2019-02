GroenLinks wil niet geen 5G netwerk van Huawei

Nederland moet ‘nee’ zeggen tegen het 5G-netwerk van Huawei. Dit stellen Jesse Klaver en Bram van Ojik donderdag in hun artikel ‘Niet langer naïef - een nieuwe relatie met China’. In zee gaan met Huawei is een onaanvaardbaar groot risico zolang de greep van de communistische partij op het Chinese bedrijfsleven zo groot is, aldus Klaver en Van Ojik.

Tijdens hun reis door China zagen de politici dat de communistische partij zijn greep op de samenleving versterkt. Op straat registreren miljoenen camera’s elke stap van burgers, in bedrijven wordt vanuit een verplicht ingestelde partijcel toezicht gehouden op de directie en werknemers. Klaver en Van Ojik stellen dat Nederland er goed aan doet risico’s op bedrijfsspionage en hacking te verkleinen. Daarom moeten we naar Europese oplossingen zoeken voor het nieuwe mobiele internet, bijvoorbeeld door te kiezen voor Europese providers als Ericsson of Nokia.

5G is de opvolger van de huidige generatie mobiel internet, 4G. Het 5G-netwerk moet razendsnel internet mogelijk maken en veel apparaten tegelijk ondersteunen. Landen staan op dit moment voor de keuze welk telecombedrijf te kiezen voor de aanleg van 5G. Westerse landen als het Verenigd Koninkrijk, Japan en Australië zijn kritisch ten aanzien van Huawei. Nederland moet de keuze nog maken. Wat Klaver en Van Ojik betreft valt deze niet op Huawei.

De politici bepleiten in hun artikel een reset van de relatie van Nederland met China. Wat GroenLinks betreft moet zakelijke gewin plaatsmaken voor een langdurig en realistisch engagement en een focus op mensenrechten.

Klaver: “Ik verbaas me over de naïeve vreugde in Den Haag als er weer voor miljarden aan handelsdeals met China worden gesloten. Over het gemak waarmee we Chinese bedrijven toelaten op onze strategische telecommunicatiemarkt. Dit getuigt van weinig gevoel voor de international realiteit. Ik vind dat Nederland de balans moet zoeken tussen samenwerking en concurrentie, tussen korte en lange termijn, tussen koopman en dominee.”

Klaver en Van Ojik voerden eind oktober een week gesprekken met onder meer ondernemers, mensenrechtenactivisten en journalisten in Beijing en Shanghai. De politieke lessen die ze trokken uit hun reis formuleren ze vandaag in hun artikel.