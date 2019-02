Niesbui wordt automobiliste fataal, auto rijdt woonkamer binnen

Een 63-jarige automobiliste kreeg tijdens het autorijden te maken met een niesbui waardoor zij de controle over de auto verloor en een woonkamer van een appartementencomplex is binnengereden. Het opmerkelijke ongeval deed zich in de nacht van woensdag op donderdag rond 01.00 uur voor in Duitsland in de plaats Osnabrück, zo melden de Duitse media donderdag.