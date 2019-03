Ook de VS houden Boeing 737 MAX voorlopig aan de grond

Het gaat om de toestellen van MAX 8 en 9. De VS doen dit in navolging van een heleboel andere landen waaronder Nederland. Trump zei op de persconferentie: '' Boeing is een geweldig bedrijf dat hard werkt aan een oplossing. Tot die er is blijven de toestellen aan de grond.'

Ook Canada liet vandaag weten dat ze de 737 MAX 8 en 9-toestellen aan de grond houden. Het besluit van Canada zu genomen zijn op basis van de satelietgegevens van rampvlucht van Ethiopian Airlines. Daaruit zou blijken dat er mogelijk overeenkomsten zijn tussen deze vlucht en de crash van hetzelfde type toestel van Lion Air. Dat vliegtuig stortte in oktober neer bij Jakarta.

Ethiopian Airlines meldde vandaag dat de zwarte dozen van rampvlucht van afgelopen zondag naar Duitsland worden gestuurd voor onderzoek, omdat Ethiopië zelf niet over de benodigde software beschikt. In een reactie daarop laat het Duitse nationale onderzoeksbureau weten dat het de dozen niet accepteert, omdat ook zij niet de juiste software hebben. Het is niet duidelijk waar de dozen nu worden onderzocht.