5 jaar cel voor zware mishandeling in PI

Een 30-jarige man is in hoger beroep veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf voor het met voorbedachten rade toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bij een andere gedetineerde in penitentiaire inrichting Zuyder Bos. Dit heeft het gerechtshof Amsterdam vandaag bepaald. De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie en de straf die de rechtbank de man eerder oplegde.

Aanval met bijtende chemische vloeistof

Het gedetineerde 29-jarige slachtoffer bevond zich op 22 november 2016 in de gang van de B-vleugel van Zuyder Bos. Hij werd aangevallen door een persoon die een bekertje met daarin een bijtende chemische stof naar zijn gezicht gooide. Deze stof, afkomstig uit een fles oven- en grillreiniger, kwam in zijn ogen terecht. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Meteen was duidelijk dat slachtoffer ernstig oogletsel had opgelopen. Uiteindelijk is hij aan 1 oog blind geraakt en met het andere oog ziet hij nog slechts 40à 50 procent.

Geen alibi

De verdachte heeft ontkend de dader te zijn geweest, maar het hof volgt hem daarin niet. Hij heeft als alibi opgevoerd dat hij ten tijde van het incident in de keuken aan het koken was, vergezeld door 2 medegedetineerden. Deze personen zijn ter zitting van het hof als getuigen gehoord. Zij hebben allebei verklaard dat ze zich in hun eigen cel bevonden op het moment waarop zij het slachtoffer hoorden schreeuwen. Het hof heeft om die reden het opgevoerde alibi terzijde geschoven.

Voorbedachte raad

Het slachtoffer heeft verklaard dat een medegedetineerde hem vooraf had gewaarschuwd dat hij de dag erna zou worden aangepakt. Ook een medegedetineerde had dat van de verdachte vernomen. Op 22 november 2016 kwamen 3 medegedetineerden op het slachtoffer af, waarop 1 van hen zei: “hij is ready” en “gooi het in zijn gezicht”, waarop de bijtende stof in het gezicht van het slachtoffer is gegooid. Het hof is van oordeel dat de verdachte met voorbedachte raad zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht aan het slachtoffer. Hij heeft zich immers klaarblijkelijk gedurende enige tijd beraden op het besluit te handelen zoals hij heeft gedaan en heeft niet gehandeld in een ogenblikkelijke gemoeds­opwel­ling.

Op slinkse manier letsel toegebracht

Het hof heeft bij het opleggen van de langdurige gevangenisstraf onder meer het volgende overwogen. De verdachte heeft tijdens zijn detentie (op verdenking van een ander strafbaar feit) het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel toegebracht. De verdachteheeft met deze agressieve daad op een laffe en slinkse manier zeer ernstig letsel aan het slachtoffer toegebracht, dat door zijn handelen visueel ernstig gehan­dicapt is gemaakt. Bovendien was de verdachte al eerder wegens een strafbaar feit met een geweldscomponent tot een langdurige celstraf veroordeeld.

Vordering van het slachtoffer als benadeelde partij toegewezen

Het hof heeft de vordering tot schadevergoeding wegens opgelopen immateriële schade voor een bedrag van € 100.000 toegewezen.