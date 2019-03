Man (45) bekent vriendin te hebben gewurgd

Een 45-jarige in Duitsland geboren man heeft bekend zijn vriendin (50) op 19 september 2017 te hebben gewurgd in haar woning in Amstelveen. Dat bleek tijdens de inhoudelijke zitting op de rechtbank in Amsterdam. Tegen de man heeft het OM vanmiddag een gevangenisstraf van twaalf geëist.

In de avond van 19 september 2017 wordt de 50-jarige Poolse vrouw door huisgenoten naast haar bed gevonden in een woning aan de Prunuslaan in Amstelveen. De gewaarschuwde schouwarts denkt dat de Poolse vrouw al 24-36 uur dood is. Hij ziet geen duidelijke sporen van geweld op het lichaam maar heeft wel twijfels omdat de vrouw in een onnatuurlijke houding naast haar bed op de grond met een bloedneus. Het OM gelast op grond van het verslag van de schouwarts een sectie. Hieruit blijkt dat de vrouw door geweld, gewurgd en verstikt, om het leven is gebracht.

De politie doet uitgebreid onderzoek naar de feiten en omstandigheden voor, tijdens en na het overlijden van het slachtoffer. Getuigen in Nederland, Polen en Duitsland worden gehoord, buurtonderzoek wordt gedaan en het werkschema van het slachtoffer, die als schoonmaakster werkte bij mensen thuis, wordt in kaart gebracht. Uit dat onderzoek volgt onder andere dat de vrouw één dag voordat ze wordt gevonden niet op haar werkafspraak verschijnt. Die ochtend heeft zij nog wel schoongemaakt en is zij daar ook gezien. Ook dinsdag 19 september 2017 verschijnt zij ook niet op haar schoonmaakafspraak.

De huurders en huisgenoten hebben een alibi en daarom richt zich het onderzoek op de 45-jarige vriend van het slachtoffer die bij haar in de woning verbleef. Omdat de verdachte volgens een getuige naar Polen was vertrokken, heeft het OM een Europees arrestatiebevel (EAB) uitgevaardigd. Op grond hiervan houden de Poolse autoriteiten hem aan en wordt hij in november 2017 aan Nederland overgeleverd.

De 45-jarige man is een aantal keer door de politie gehoord. Hij heeft aangegeven dat hij zijn vriendin heeft omarmd, verwurgd en tegen zich aan heeft gedrukt. In zijn eerste verhoor geeft hij aan dat de vrouw ‘door een stommiteit stopte met ademen, door een spelletje’. Later verklaart hij dat hij zijn vriendin heeft gewurgd omdat hij haar uit haar lijden wilde verlossen, omdat ze verdriet had om haar moeder.

De officier van justitie vindt dat de rechtbank de 45-jarige man voor doodslagmoet veroordelen tot een gevangenisstraf van twaalf jaar. “Uit niets blijkt dat er in deze zaak sprake was van een ongeval. Of een ongelukje. Verdachte heeft een bewuste keuze gemaakt. Hij heeft niet de politie gebeld en niemand gewaarschuwd”, aldus de officier van justitie in haar requisitoir.