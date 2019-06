Politie Detroit zoekt naar slachtoffers seriemoordenaar in leegstaande huizen

De politie in de Amerikaanse stad Detroitt heeft sinds maart drie vermoorde vrouwen gevonden in leegstaande woningen.

Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar aan de gang en agenten gaan daar nu honderden leegstaande woningen uitkammen. Dit meldt de NOS zondag. De drie vrouwen die de politie vond, waren alle drie in de vijftig en werden gedeeltelijk ontkleed in verschillende panden in arme buurten teruggevonden. Uit onderzoek bleek dat de vrouwen verkracht waren. De politie denkt dat de dood van de drie vrouwen met elkaar verband houdt. De vrouwen werkten als prostituee.

In verband met de moorden is inmiddels een 34-jarige dakloze man opgepakt. Waarom is nog onduidelijk, want hem is officieel niets ten laste gelegd.

De vermoorde vrouwen werden soms pas na dagen of zelfs weken teruggevonden in de krotten. De burgemeester van Detroit laat de politie daarom de komende weken alle panden in het oosten van de stad doorzoeken op zoek naar sporen. Daarna zullen de huizen worden dichtgespijkerd.