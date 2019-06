Politie doet doorzoeking in bedrijf in Goes

Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie

Goes De politie is maandag aan het begin van de avond begonnen met de doorzoeking van een bedrijfspand aan de Livinstoneweg in Goes.

Er was bij de politie informatie binnengekomen dat er mogelijk strafbare feiten zouden, of zijn gepleegd. Op het moment dat de politie het pand binnen ging waren er twee personen aanwezig. Deze zijn aangehouden. Omdat niet duidelijk is of er strafbare zaken worden aangetroffen, is de politie met tien eenheden aanwezig. Ook een officier van Justitie is bij de zoeking betrokken.