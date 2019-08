Mysterieuze longziekte in verband gebracht met E-sigaret

In de Verenigde Staten (VS) doen gezondheidsdiensten onderzoek, nadat er hond gevallen van een mysterieuze longziekte zijn vastgesteld.

Mogelijk is er een link tussen de ziekte en de elektronische sigaret, zo stellen experts in de Washington Post. Het blijkt dat veel van de slachtoffers tieners en jongvolwassenen zijn. De krant meldt dat de overeenkomst tussen de slachtoffers is dat ze allemaal e-sigaretten rookten. Veel van de patiënten liggen nu op de intensive care aan de beademing en het is volgens de doktoren nog maar afwachten of ze weer volledig zullen herstellen.

De slachtoffers belandden allemaal met dezelfde klachten in het ziekenhuis. Het ging dan om problemen met ademhalen en pijn op de borst. Ook klagen ze vaak over koorts, een hardnekkige hoest en moeten ze overgeven of hebben ze diarree. Volgens de gezondheidsdiensten in de VS zijn er nu 31 zaken bevestigd en nog 94 gevallen in onderzoek die er erg op lijken.

In het ziekenhuis meldden de patiënten dat ze allemaal op verschillende manieren een e-sigaret rookten. Sommigen gebruikten zelfs thuis doe-het-zelvers en producten gebaseerd op marihuana of andere drugs.