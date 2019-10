Engelse (41) ziet op warmtebeeldcamera in museum dat ze borstkanker heeft

In Engeland heeft een vrouw die een bezoek bracht aan het museum Camera Obscura & World of Illusions op een opmerkelijke manier ontdekt dat ze borstkanker had. Dit heeft het museum bekendgemaakt.

Thermische camera

De vrouw, Bal Gill, ging in mei van dit jaar met haar gezin naar het museum in Edinburgh dat door veel toeristen wordt bezocht. Zo kwam zo ook in de zaal waar een speciale thermische camera hangt waardoor bezoekers op een beeldscherm de hotspots op hun lichaam kunnen zien. De vrouw ging met haar gezin ook voor de thermische camera staan en maakte van het scherm een foto.

Rode plek

Toen ze foto op haar telefoon later bekeek merkte ze iets vreemds op. Op haar linkerborst was een duidelijke rode plek te zien. Toen de vrouw weer thuis was ging ze googelen en ontdekte zo dat oncologen ook vaak warmtebeeldcamera's gebruiken om kanker op te sporen. De vrouw ging naar het ziekenhuis en kreeg daar de bevestiging van haar vermoeden, ze had borstkanker. Gelukkig bleek de kanker nog in een vroeg stadia te zijn. 'Ik heb nu twee operaties gehad en moet nog een keer worden geopereerd om te voorkomen dat de tumor zich verspreidt', zo vertelde de vrouw onlangs tegenover het museum.

'Leven veranderd'

'Ik wilde alleen maar bedanken: zonder die camera had ik het nooit geweten. Ik weet dat het niet de bedoeling van de camera is, maar voor mij was het echt een levensveranderend bezoek. Ik kan je niet genoeg vertellen hoe mijn bezoek aan de Camera Obscura mijn leven heeft veranderd', aldus de vrouw.