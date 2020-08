Groot Nederlands reddingsteam naar door explosie getroffen Beiroet

Woensdagavond gaat er een speciaal reddingsteam vanuit Nederland naar Beiroet om te helpen zoeken naar overlevenden die onder het puin liggen na de enorme explosie in een opslagloods in het havengebied dinsdag. Dit heeft minister Sigrid Kaag woensdag gezegd in het NOS Radio 1 Journaal.

Specialisten

'Nederland heeft bijzondere expertise in Search & Rescue', zei Kaag. Het team bestaat uit allemaal specialisten op het gebied van hulp bij grote incidenten. In het team, dat uit 67 personen bestaat, zitten onder andere politiemensen, brandweermensen, trauma-artsen en verplegend personeel. Het team vertrekt woensdagavond naar het rampgebied in Beiroet.

Speciaal coördinator Verenigde Naties

Vanaf december 2014 tot haar ministerschap in oktober 2017 was Kaag Special Coördinator van de Verenigde Naties in Libanon (UNSCOL). Kaag heeft jaren in Beiroet gewoond bij de haven waar de opslagloods gisteren ontplofte. Vrienden van minister Kaag, die nog in Beiroet wonen, hebben tegen haar gezegd dat de woning waar Kaag destijds verbleef compleet is weggevaagd door de explosie.