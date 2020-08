Alexei Navalny niet meer in acute levensbedreigende toestand, nog wel in coma

Alexei Navalny, die sinds afgelopen weekend wordt behandeld in het Charité ziekenhuis in Berlijn, verkeert op dit moment in een stabiele gezondheid. Dit heeft het ziekenhuis vrijdag bekendgemaakt.

Kunstmatige coma

'De symptomen van de cholinergische reactie, veroorzaakt door een cholinesteraseremming, nemen af', aldus het ziekenhuis. De patiënt ligt nog op de intensive care in een kunstmatige coma en wordt mechanisch beademd. Afgelopen maandag maakte het ziekenhuis bekend dat artsen van het Duitse Charité ziekenhuis in Berlijn na uitvoering onderzoek tot de conclusie kwamen dat Navalny is vergiftigd. De artsen hebben hem tegengif gegeven.

Niet meer levensbedreigend

Zijn gezondheidstoestand blijft ernstig maar zonder acuut gevaar voor zijn leven. Eventuele langetermijngevolgen van de ernstige vergiftiging van de patiënt zijn nog steeds niet te voorzien.

Vrouw van Navalny

De behandelende artsen hebben nauw contact met de vrouw van Alexei Navalny. In overleg met zijn vrouw vertrekt de Charité ga ervan uit dat de volksgezondheidsverklaring in zijn voordeel is.