Biden: 'Ik denk dat Poetin Oekraïne in gaat vallen, hij moet iets doen'

De Amerikaanse president Joe Biden houdt er rekening mee dat Poetin Oekraïne gaat invallen. Biden zei dit op een persconferentie vanwege het feit dat hij precies een jaar president is van de Verenigde Staten.

'Grote prijs betalen'

'Ik denk dat hij in gaat vallen. Hij moet iets doen', zei Biden. Daarbij waarschuwde hij Poetin dat als dat gebeurt dat Rusland dan 'een grote prijs zal betalen'.

'Kleine inval'

Biden zei ook dat een 'kleine inval' door Rusland voor een kleinere reactie zou zorgen van de Verenigde Staten en haar bondgenoten. Deze uitspraak van Biden zorgde voor verwarring omdat dit een 'vrijbrief' zou zijn voor Rusland die kleinere militaire acties jegens Oekraïne wel 'toestaat'. Later zei Biden dat hij met een 'kleine aanval' van Rusland doelde op bijvoorbeeld een cyberaanval, een niet-militaire actie dus, en dat de Verenigde Staten dan ook met gelijke munt zou terugbetalen.

'Over de grens'

'Als Rusland tot militaire acties overgaat, dan verandert dat alles', zo zei Biden. Dan komen er 'in ieder geval' strenge sancties met grote economische gevolgen voor Rusland.

’Snelle, harde en verenigde reactie van de VS’

Het Witte Huis stuurde meteen een bericht dat Biden met zijn uitspraak over een 'kleine inval' niet het signaal aan Poetin had gegeven dat kleine militaire operaties van Rusland getolereerd zouden worden. 'Als Rusland de grens overgaat dan komt er een 'snelle, harde en verenigde reactie van de VS en onze bondgenoten', schreef het Witte Huis.