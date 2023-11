Rode Kruis: Al Quds ziekenhuis functioneert niet langer, contact verloren

Contact verloren

Het Rode Kruis heeft sinds gisterenavond het contact verloren met het Al Quds ziekenhuis, dat wordt gerund door de Palestijnse Rode Halve Maan. De elektriciteit is uitgevallen door een tekort aan brandstof.

Catastrofale consequenties

Hierdoor kan het ziekenhuis de levensreddende zorg niet meer verlenen. Dit heeft catastrofale consequenties voor de mensen in Gaza. Er liggen 400 zieke en gewonde mensen en nog eens 14.000 mensen schuilen er vanwege de bombardementen.

Mortuarium

De hulporganisatie vreest dat het Al Quds ziekenhuis in een mortuarium verandert. Zonder elektriciteit werkt levensreddende medische apparatuur niet meer en krijgen baby’s in couveuses geen zuurstof.

Zo lang als mogelijk energie besparen

Al dagenlang vreesde hulpverleners in het Al Quds ziekenhuis voor dit moment. Operaties werden uitgevoerd met slechts een zaklamp om energie te besparen. De laatste informatie die de hulporganisatie heeft, is dat er intense gevechten in de buurt van het ziekenhuis zijn. Derk Segaar, hoofd Internationale Hulp: “Dit is een horrorscenario. Ziekenhuizen fungeerden als de een van de weinige veilige plekken in Gaza, waar levens worden gered. Nu vrezen velen ook daar voor hun leven.”

Brandstof de grens over

Het Rode Kruis benadrukt nogmaals dat hulpverleners, ziekenhuizen, ambulances en burgers beschermd moeten worden in tijden van conflict. Segaar: “Brandstof móet de grens over. Niet morgen, maar vandaag. Als wij ons werk al niet kunnen doen, kost dat alleen maar meer mensenlevens.”