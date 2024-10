VS zet in Jemen B-2 stealth-bommenwerpers in tegen wapenopslagbunkers Houthi's

Foto: U.S. Department of Defense

Jemen/Washington Amerikaanse strijdkrachten, waaronder de B-2 bommenwerpers van de Amerikaanse luchtmacht, hebben in de nacht van woensdag op donderdag in Jemen precisieaanvallen uitgevoerd op vijf geharde ondergrondse wapenopslagplaatsen in door de Houthi's gecontroleerde gebieden. Dit meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie donderdag.