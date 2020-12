Dit zijn de verschillende soorten digitale voetafdrukken die u online achterlaat

In deze dagen dat je steeds meer tijd doorbrengt en nog meer afhankelijk bent van internet is het belangrijk om controle te hebben over jouw digitale voetafdruk. Die controle berust op de kennis waarom het belangrijk is om jouw digitale voetafdruk te beheren en welke tools websites en trackers gebruiken om jouw activiteit bij te houden.

Hoe een digitale voetafdruk sporen achterlaat

Een digitale voetafdruk, zoals de term al aangeeft, is het spoor van alles wat gebruikers achterlaten tijdens het gebruik van internet. Maak een opmerking op sociale media; bel een zakelijke collega op Skype; gebruik een online app of stuur gewoon een e-mail, alles laat sporen achter die de kruimels zijn van de digitale goudmijn die Google, Facebook en Amazon tot het monster van de digitale oogstmachines van big data hebben gemaakt.

Digitale voetafdrukken laten cookies achter op de online site van retailers. Evenzo genereert het beoordelen van een product trackers op het systeem van de gebruiker om deze van site tot site te volgen, waardoor ze worden getarget met op maat gemaakte adverteerders. De cookies zijn de business van cross-selling, oftewel de verkoop van producten of diensten die een aanvulling vormen op een product dat de klant wil open of heeft gekocht, en die vervelende pop-upadvertenties die klanten verleiden om meer te bezoeken en te kopen.

Dan is er de enorme gemeenschap van sociale mediasites die losse contacten transformeren in waardevolle bronnen voor trackers, hackers en identiteitsdieven.

Hoe digitale voetafdrukken verbinding maken met het grote geheel

In dit tijdperk van 'big data' kunnen organisaties - en niet alleen regeringen - enorme hoeveelheden gegevens analyseren die online blijven en deze zijdelings linken met meerdere contexten.

Een verzekeringsmaatschappij kan bijvoorbeeld kijken naar de creditcardactiviteiten van klanten om hun eetgewoonten en sociale drinkgewoonten bij te houden. De verzekeraar zou kunnen controleren of klanten de creditcard in een parkeergarage hebben gebruikt op dezelfde avond dat ze een aantal drankjes in een café hebben afgerekend met hun creditcard. Gevolg: de klant kan nu worden beschouwd als een hoger risico vanwege de te maken link tussen drinken en autorijden.

De IP-adressen (internetproviders) van gebruikers vormen de toegang tot de digitale voetafdrukken

De structuur van privacy kan worden ontrafeld door de verbanden die zijn te leggen in digitale voetafdrukken. Die koppelingen zijn online en komen binnen via 'de voordeur' van het IP-adres van de betreffende gebruiker.

Het IP-adres is een gigantische voetafdruk die de locatie van de gebruiker onthult en de online toegangsvrijheid van de gebruiker enorm kan beperken. Gelukkig bestaat de mogelijkheid dat gebruikers dat adres en het land van toegang kunnen maskeren, bijvoorbeeld vanaf een server in Nederland, met behulp van een premium VPN (virtual private network) service. Bovenop die maskering zorgt een premium VPN voor een gecodeerde verbinding tussen de gebruiker en de VPN-server.

Gratis VPN's zijn niet echt gratis en hebben veel nadelen

De beste VPN-verdediging is en blijft een betaalde premiumservice. Er zijn wel veel gratis VPN's op de markt maar in plaats van abonnementskosten in rekening te brengen, profiteren gratis VPN-providers juist van hun gebruikers om inkomsten te genereren door:

1. het volgen van de online activiteit van de gebruiker.

VPN Mentor heeft gemeld dat 7 van de 10 gratis VPN's worden geleverd met trackers van derden. Die trackers verzamelen gegevens over de online bestemmingen en webgewoonten van de gebruiker. Ze verkopen die gegevens aan marketeers of gebruiken deze zelf om de digitale voetafdruk van de gebruiker te benutten met online advertenties op maat.

2. een secundair verleidelijk doelwit bieden voor hackers

VPN Mentor ontdekte ook dat gratis VPN's meer vatbaar zijn voor malware dan premium VPN-services. De meeste malware in de gratis VPN's is ingesloten in advertentielinks en gemanipuleerde afbeeldingsbestanden.

3. de internetverbinding van de gebruiker vertragen

Gratis VPN-gebruikers komen vaak op de laatste plaats en na betalende klanten voor beschikbaarheid van bandbreedte. Aangezien VPN's worden ondersteund door internetadverteerders, vertragen advertentie-pop-ups het laden van de browser op de achtergrond en bederven ze de online ervaring doordat ze heel irritant midden op het scherm van de gebruiker worden getoond.

Waarom Premium VPN's een betere keuze zijn

Dus gratis VPN-services zijn in wezen uitgekleed en minder veilige versies van wat volledige versies bieden. Voor een paar dollar per maand biedt een premium VPN-service de volgende voordelen:

• verborgen webactiviteit, zelfs van een internetprovider - Het IP-adres kan geen VPN-gebruik detecteren of de VPN-server volgen waarop de gebruiker inlogt.

• een gegarandeerd "no-logs" -beleid. De gebruiker wordt nooit online gevolgd. De beste premium VPN-service houdt voor geen enkele gebruiker verbinding of activiteitenlogboeken bij.

• bieden de beste verbindingen en eersteklas 256-bits codering en veilige tunnelingprotocollen die privacy en anonimiteit garanderen

• gegevenslekkage die wordt aangesloten via een "kill-switch" - De verbinding van de gebruiker wordt automatisch verbroken als de VPN-server uitvalt. Geen enkele informatie kan openbaar worden verzonden zonder medeweten van de gebruiker.

• betrouwbare omzeiling van geoblocking: een gebruiker kan bijvoorbeeld inloggen op een entertainmentstreamingservice zoals BBC iPlayer vanaf een Amerikaanse locatie met behulp van een Britse VPN-server.

Een VPN is niet de totaaloplossing

Een VPN alleen beschermt de digitale voetafdruk van de gebruiker niet tegen cybercriminelen en hackers. Het moet een onderdeel zijn van een algemene strategie die malwaredetectie en online veiligheidsbewustzijn omvat.

Populaire webbrowsers doen mee aan de strijd tegen trackers. Firefox biedt bijvoorbeeld een experimentele add-on, Collusion, om webgebruikers te laten zien welke derde partijen volgen ze. De Mac-browser, Safari, heeft nu automatische privacyrapportage voor het actieve browservenster. Ook biedt de Brave Chromium-gebaseerde webbrowser een gratis download die advertenties en trackers blokkeert.

Samenvatting en conclusie

Het achterlaten van een digitale voetafdruk is het directe gevolg van het gebruik van internet. Weten hoe die voetafdruk wordt gevolgd en getraceerd, is de eerste stap bij het handhaven van privacy en het bepalen van de afweging tussen privacy en vrije toegang en internet. De toegangspoort tot internet is via het IP-adres van de gebruiker. Een eerste verdedigingslinie tegen degenen die gebruikersactiviteit zouden detecteren en de toegang zouden beperken, is via een VPN.

De beste keuze voor een VPN is een premiumservice. Gratis VPN's zijn minder veilig en ze gebruiken de digitale voetafdruk van de gebruiker juist om online gebruiksgegevens te verzamelen. Een premium VPN met een "no-logs" -beleid is de betere keuze.