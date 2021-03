Gegevens op straat door datalek bij NAM

Bij ruim honderd personen zijn er meer gegevens gestolen. De overige gegevens zouden wel goed zijn afgeschermd.

Op haar website laat de NAM weten: ‘'Wij zijn eind vorige week geïnformeerd over een zogenaamd ‘cyber-veiligheidsincident’. Het betreft een grootschalig datalek, waarbij wereldwijd van vele bedrijven en instanties allerlei informatie is ontvreemd door hackers. Dat kon gebeuren door een beveiligingslek in software van de firma Accellion. Deze speciale software wordt ook door NAM gebruikt voor het beveiligd versturen van grote informatiebestanden (zogeheten ‘large file transfers’). Het lek in de software is inmiddels hersteld door de leverancier.'

De gegevens van de volgende personen zijn gestolen

Alle huiseigenaren die tussen 2014 en 1 juli 2020 bij NAM een aanvraag hebben ingediend voor de “Regeling Waardedaling”.

Alle huiseigenaren die zijn aangesloten bij de “Stichting WAG” en in de gerechtelijke procedure betrokken zijn. Hierbij zijn geen namen, maar wel adressen en woonplaatsen opgenomen.

Alle huiseigenaren die met betrekking tot waardedaling een individuele rechtszaak tegen NAM hebben lopen.

De diefstal van de gegevens is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens