Meta opnieuw voor de rechter gedaagd

De Data Privacy Stichting (DPS) start in samenwerking met de Consumentenbond een nieuwe rechtszaak tegen Meta om compensatie voor gebruikers van Facebook en Instagram af te dwingen. DPS en de Consumentenbond waren hierover in onderhandeling met Meta, maar die gesprekken zijn op niets uitgelopen.

In 2023 oordeelde de rechtbank Amsterdam dat Meta jarenlang de privacy van Nederlandse gebruikers schond. Volgens de rechtbank had Meta consumenten onvoldoende geïnformeerd over waar hun gegevens voor gebruikt werden. Ook ontbrak de toestemming om de gegevens voor advertentiedoeleinden te gebruiken. Daarnaast misleidde Meta zijn gebruikers volgens de rechtbank door essentiële informatie achter te houden. Aan deze overtredingen maakt Meta zich nog altijd schuldig.

Naar de VS

Meta schond privacyrechten van Facebook- en Instagramgebruikers ook door jarenlang persoonsgegevens door te sturen naar de Verenigde Staten. Zonder voldoende bescherming tegen Amerikaanse overheidssurveillance. Hiervoor kreeg het bedrijf een boete van 1,2 miljard euro van de Ierse toezichthouder. Ook voor deze privacyschendingen willen DPS en de Consumentenbond compensatie voor gebruikers.

Compensatie

DPS eist dat Meta iedere Facebookgebruiker €750 compensatie betaalt voor alle schadelijke gevolgen van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. Daarnaast eist DPS voor iedere Facebook- en Instagramgebruiker €500 voor de illegale doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten. Ten slotte vraagt DPS de rechter om Facebookgebruikers een bedrag ter compensatie toe te kennen op basis van de waarde van hun gegevens die Meta onrechtmatig heeft gebruikt.

Dwingen

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Helaas blijft Meta weigeren gedupeerde consumenten te compenseren, zelfs nadat de rechtbank oordeelde dat Meta onrechtmatig heeft gehandeld. Dus zullen we opnieuw naar de rechter moeten om zo alsnog compensatie af te dwingen. Het is jammer dat het nodig is, maar we zijn er klaar voor en hebben er alle vertrouwen in dat het gaat lukken. De rechtbank in Amsterdam gaf ons vorig jaar al gelijk. En we hebben ook nog eens uitspraken van het Europese Hof van Justitie en verschillende toezichthouders in ons voordeel.’

Aangetast

Dick Bouma, voorzitter van DPS: ‘Meta overtreedt de wet willens en wetens en verdient daar miljarden mee. Gebruikers zijn hierdoor de controle en zeggenschap over hun eigen gegevens verloren. Zij lopen het risico dat hun gegevens in de toekomst worden misbruikt en dat zij worden gediscrimineerd. Meta’s onrechtmatige praktijken hebben de keuzevrijheid van gebruikers ingeperkt en hun persoonlijke levenssfeer aangetast.’

Aanmelden

Consumenten in Nederland die na 1 april 2010 een Facebookaccount hadden en in aanmerking willen komen voor een schadevergoeding voor het gebruik van hun gegevens van Facebook kunnen zich aanmelden bij de Consumentenbond.

Consumenten die na 25 mei 2018 een Facebook- en/of Instagramaccount hadden en compensatie willen claimen voor het doorsturen van gegevens naar Amerika kunnen zich hier ook aanmelden. Consumenten kunnen zich voor één of beide claims aanmelden.