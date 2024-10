Zestig procent van de consumenten ervaart problemen met bestellingen bij Chinese webshops

Meer dan de helft van de Nederlandse consumenten (60,4%) heeft een negatieve ervaring gehad met de levering of kwaliteit van producten die bij Chinese webshops zijn besteld, dat blijkt uit onderzoek van Onderneming.nl. Chinese webshops, die bovenal bekend staan om de spotgoedkope prijzen, worden ondanks de negatieve ervaringen van consumenten steeds populairder. In dit grootschalige enquêteonderzoek is gekeken naar hoe de ervaringen van Nederlandse consumenten zich tot de online winkelgiganten uit het oosten verhouden.

Dat Nederlanders gevoelig zijn voor lage prijzen, bleek onlangs maar weer uit een rapport van Thuiswinkel.org, de belangenvereniging voor Nederlandse webwinkels. Nederlanders deden in twee jaar tijd 68% meer aankopen bij Chinese webshops. Uit een grootschalig enquêteonderzoek van Onderneming.nl blijkt echter dat de Nederlandse consument op zijn hoede is. Maar liefst 54% van de consumenten zou namelijk nooit een product van €50,- of meer via een Chinese webshop bestellen. Daar tegenover staat een percentage van 38% dat daar geen moeite mee zou hebben. De resterende 8% geeft aan dat ze überhaupt nooit een product bij een Chinese webshop zouden bestellen.

Liever meer betalen voor hetzelfde product uit eigen land

Ondanks de groei van aankopen bij buitenlandse webshops, hebben Nederlandse consumenten de webshops in eigen land nog altijd hoog in het vaandel staan. Zo geeft 64% van de Nederlandse consumenten aan dat zij liever meer betalen voor een product wanneer zij weten dat het door een Nederlandse webwinkel wordt geleverd, tegenover hetzelfde product dat vanuit China moet komen. Webshops die bij het ondernemersplatform van Onderneming.nl zijn aangesloten melden dit beeld te herkennen, maar blijven voorzichtig met het verhogen van prijsmarges. "Het prijsverschil is te rechtvaardigen door de hogere kosten die je in Nederland als bedrijf maakt. Wordt het prijsverschil te groot, dan jaag je de klant naar het buitenland. Dat moeten we als branche zien te voorkomen."

Merendeel vindt Europese milieu- en veiligheidseisen belangrijk

Ook de Europese milieu- en veiligheidseisen blijken belangrijk te zijn voor de Nederlandse consument. Meer dan de helft (53%) vindt het kwalijk wanneer een product niet aan dezelfde eisen voldoet als waar fabrikanten in Europa zich aan moeten houden. Dertig procent zegt zich neutraal te verhouden ten opzichte van de kwestie, 18% geeft aan dat het hen niet stoort. Dat producten die afkomstig zijn van Chinese webshops niet aan Europese milieu- en veiligheidseisen voldoen, komt relatief vaak voor. Eerder dit jaar kwam de brancheorganisatie voor kinderspeelgoed TIE (Toy Industries of Europe) al naar buiten met een rapport over de webwinkel Temu. Daaruit bleek dat 95% van het geteste speelgoed een gevaar voor kinderen kan vormen, en geen van de producten voldoet aan de Europese veiligheidseisen. Het gaat hierbij niet alleen om snij- of verstikkingsgevaar, maar ook (te) hoge concentraties aan zware metalen in bijvoorbeeld 'slime'.

4 op de 10 pleit voor strengere regelgeving

Doordat Chinese webshops artikelen voor bodemprijzen aanbieden, dreigt het gevaar van overconsumptie. Spullen met lage kwaliteit zoals kleding die enkele keren worden gedragen en vervolgens, tegen eenzelfde lage prijs, vervangen worden. Geconfronteerd met de impact op het milieu die dit met zich meebrengt, pleit 41% van de Nederlandse consumenten voor strengere regelgeving voor Chinese webwinkels, waardoor het onaantrekkelijker wordt om er te bestellen als consument. Een kleiner deel van 35% is het daarmee oneens en nog eens 24% zegt neutraal in de kwestie te staan. Verschillende webshops die aangesloten zijn bij het ondernemersplatform van Onderneming.nl beamen de roep om strengere regelgeving. "Er wordt terecht met een streng oog gekeken naar het het naleven van regels door webshops, en veel andere branches in Nederland. Ten opzichte van hen is het niet fair dat niet-Europese webwinkels op deze manier hun gang kunnen blijven gaan."