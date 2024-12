Wereldwijde politieacties tegen DDoS-aanvallers

Opsporingsdiensten van vijftien verschillende landen ondernemen samen met Europol vanaf deze week opnieuw grootschalig actie tegen DDoS-for-hire services. In Operation PowerOFF zijn internationaal drie aanhoudingen gedaan, 27 websites offline gehaald en gegevens van drie servers veiliggesteld. De Nederlandse politie, onder gezag van het Openbaar Ministerie, was één van de coördinatoren in dit internationale onderzoek. Naast opsporing wordt er ook stevig ingezet op daderpreventie.

De actie richt zich op beheerders, gebruikers en websites (booters) die betrokken zijn Distributed Denial-of-Service-diensten, beter bekend als DDoS-aanvallen. Met zo’n aanval leggen cybercriminelen een netwerk of website van een organisatie plat door dit te overbelasten. Dit levert getroffen organisaties veel financiële schade of reputatieverlies op. “De internationale operatie PowerOFF is een krachtig signaal richting cybercriminelen”, stelt cyberspecialist van politie Midden-Nederland Iris Koster. “Criminelen die geld verdienen aan het platleggen van ICT van anderen, zijn gewoon strafbaar en dat gaan ze merken. De politie treedt hard op tegen cybercrime, in welke vorm dan ook. In Nederland worden nu meerdere verdachten vervolgd en halen we gebruikers uit de anonimiteit. De politie is ook op het web aanwezig.”

Vier verdachten vervolgd

Na onderzoek van de data achter de zogenaamde ‘booter-websites’, wist de Nederlandse politie de identiteit te achterhalen van ongeveer 200 verdachten, waarvan er nu in ieder geval vier verdachten vervolgd worden. Het gaat om vier mannen in leeftijden tussen 22 en 26 jaar oud en afkomstig uit Rijen, Voorhout, Lelystad en Barneveld. De 26-jarige man uit Barneveld wordt verdacht van het uitvoeren van maar liefst 4169 DDos-aanvallen. De andere drie verdachten voerden vermoedelijk honderden aanvallen uit. Deze verdachten zijn inmiddels verhoord door de politie. Hun dossiers worden ingestuurd naar het Openbaar Ministerie voor een verdere strafrechtelijke vervolging. De politie verwacht binnenkort nog meer verdachten te ontbieden voor verhoor en sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Ook is in Nederland één veelgebruikte website offline gehaald waarop mensen DDoS-aanvallen konden ‘bestellen’.

Daderpreventie belangrijk

Het opsporingsonderzoek werd gedraaid door het cybercrimeteam van Eenheid Midden-Nederland. Deskundigen van Team High Tech Crime van Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) richtten zich met name op alternatieve interventies. “Naast de strafrechtelijke vervolging van de ‘grote’ gebruikers, is het inzetten van deze alternatieve interventies, ook wel daderpreventie, voor ons heel belangrijk. Daarmee willen we voorkomen dat betrokkenen uitgroeien tot criminelen. Ruim 200 gebruikers halen we deze week uit de anonimiteit door ze te confronteren met het feit dat ze bij de politie in beeld zijn”, vertelt Koster. Komende weken kunnen zeker tien gebruikers de politie aan de deur verwachten voor een waarschuwingsgesprek. Ook krijgen honderden geïdentificeerde Nederlandse gebruikers een brief of e-mail van de politie om ze te waarschuwen.” Ook is een grootschalige online campagne (via onder andere Google en Youtube Ads) opgezet om hen die mogelijk meer willen weten over het uitvoeren van DDOS-aanvallen te informeren en te waarschuwen voor de consequenties en de strafbaarheid.