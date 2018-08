Werknemers die individueel pensioen opbouwen, moeten rekening houden met flinke tegenvallers

Hun pensioenpot is wel goed gevuld, maar het pensioenperspectief wordt steeds slecter. Dat komt door de dalende rente. Daardoor krijgen zij elk jaar een lager pensioen in het vooruitzicht gesteld. Het gaat om duizenden werknemers. Er zijn al tienduizenden werknemers, die in de afgelopen jaren met pensioen gingen, geconfronteerd met een veel lager pensioen. Dit schrijft de Volkskrant maandag.

Het overkomt vooral werknemers met pensioenregelingen, die door beleggingen individeel pensioenvermogen opbouwen. Dit vermogen wordt vlak voor het pensioen omgezet in een levenslange uitkering. De op dat moment geldende rentestand bepaalt de hoogte van de uitkering. De rente is de laatste jaren sterk gedaald, waardoor tienduizenden werknemers jaarlijks de hoogte van het voor hen haalbare pensioen zien afnemen, aldus de krant.