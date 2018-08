Omzetstijging autosector in tweede kwartaal

De omzet van de auto- en motorbranche steeg in het tweede kwartaal van 2018 met 7,2 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Groeicijfers waren in alle deelbranches van de autosector te zien. Het sentiment in de auto- en motorbranche is aan het begin van het derde kwartaal echter wel omgeslagen van positief naar licht negatief. Dit meldt het CBS in het nieuwe kwartaalbeeld van de auto- en motorbranche.

De omzet van de auto- en motorbranche stijgt al sinds het eerste kwartaal van 2015, met uitzondering van het vierde kwartaal van 2016. In het tweede kwartaal van 2018 werd de hoogste omzetgroei behaald door de importeurs van nieuwe personenauto’s (10,6 procent vergeleken met een jaar eerder). Omzetstijgingen waren er verder ook voor de personenautobranche (8,5 procent), de gespecialiseerde autoreparatiebedrijven (5,0 procent) en de handel in auto-onderdelen (3,7 procent).



De omzet van de bedrijfsautobranche steeg in het tweede kwartaal van 2018 met 6 procent. De omzetgroei in het eerste kwartaal zet hiermee door na vier kwartalen van omzetdaling. Terwijl de omzetten in de autosector stijgen, lijdt de motorbranche voor het derde kwartaal op rij omzetverlies. In het tweede kwartaal daalde de omzet met 2,5 procent.

Ondernemersvertrouwen van positief naar licht negatief

Het ondernemersvertrouwen in de auto- en motorbranche is aan het begin van het derde kwartaal afgenomen van positief (6,7) naar licht negatief (–0,8). Dit wordt vooral veroorzaakt doordat per saldo bijna 13 procent van de ondernemers een daling van de omzet in het derde kwartaal verwacht.