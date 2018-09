Omzetstijging zakelijke dienstverlening versnelt

De omzet van de zakelijke dienstverlening steeg in het tweede kwartaal van 2018 met 8,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. De stijging was hoger dan in het eerste kwartaal (7,5 procent). Het is de hoogste stijging in ruim twee jaar. In het vierde kwartaal van 2015 was de stijging voor het laatst hoger, 9,0 procent. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.