Totale fraude met betaalmiddelen daalt

De totale fraude met bancaire betaalmiddelen is in de eerste helft van 2018 met 9% gedaald ten opzichte van het voorgaande halfjaar, naar 5,55 miljoen euro. Dat is vooral het gevolg van een forse afname van de fraude met betaalpassen van 41% (naar 2,13 miljoen euro).

De schade door fraude met internetbankieren is meer dan verdubbeld, van 679.000 euro in de tweede helft van 2017 naar 1,56 miljoen euro in de eerste helft van 2018. Daarvan is 85% het gevolg van phishing naar toegangscodes voor internetbankieren, via e-mail, social media en telefoon. In 2011 leidde fraude met internetbankieren nog tot een schade van 35 miljoen euro.

Alle fraude met betaalpassen afgenomen

De fraude met betaalpassen is op alle fronten sterk afgenomen, zowel voor gestolen en verloren betaalpassen als voor skimmen van de magneetstrip en valse aanvragen van betaalpassen. De meeste schade is nog steeds het gevolg van diefstal en verlies (1,32 miljoen euro). Met name de schade als gevolg van valse aanvragen is sterk gedaald, met 84%. Die schade bedroeg het afgelopen halfjaar nog maar 154.000 euro.

Meer slachtoffers door phishing

De schade als gevolg van phishing naar toegangscodes voor internetbankieren is met 126% toegenomen. Er worden steeds meer phishing mails verzonden en de kwaliteit van die valse e-mails wordt steeds beter.

Het aandeel van de schade door phishing op de totale omzet via internetbankieren blijft zeer gering: ongeveer 0,00008% (minder dan één tienduizendste van een procent).

Banken vragen nooit naar toegangscodes!

Gebruikers kunnen zelf voorkomen dat ze slachtoffer worden van phishing door scherp op valse e mails te letten. Echte banken zullen hun klanten nooit via e-mail, social media of telefoon vragen om een webpagina te bezoeken waar ze hun toegangscodes voor internetbankieren moeten invoeren. Als u wilt inloggen bij uw bank, tik dan zelf het vertrouwde webadres van uw bank op de adresbalk van uw browser in.

In hun strijd tegen phishing laten banken valse websites die in phishing mails worden gebruikt zo snel mogelijk blokkeren. Daarnaast monitoren ze het betalingsverkeer om verdachte transacties te kunnen onderscheppen. Met gezamenlijke campagnes op internet, radio en TV geven banken voorlichting aan consumenten: Hang op! Klik weg! Bel uw bank!