Feestdagen stuwen vooral decemberomzet detailhandel

De extra feestdagenomzet van de detailhandel was in de afgelopen drie jaar ruim 22 procent in december en bijna 4 procent in november.

Speelgoedwinkels verdubbelden ruimschoots hun omzet in november en december, vergeleken met de gemiddelde maandomzet in de rest van het jaar. Dit meldt het CBS naar aanleiding van vragen van WNL op basis van een analyse van de detailhandelsomzetten over de afgelopen drie jaar.

Door de extra feestdagenomzet (+22,3 procent) is december voor de detailhandel de belangrijkste omzetmaand van het jaar. De laagste omzet behaalde de detailhandel de afgelopen drie jaar telkens in februari. De gemiddelde omzet lag in februari ongeveer 30 procent onder het niveau van december.

Speelgoedwinkels topper in november en december

Speelgoedwinkels verdubbelden in de afgelopen drie jaar ruimschoots hun omzet in november en december, vergeleken met de gemiddelde maandomzet in de rest van het jaar. In november bedroeg de extra omzet 144 procent en in december 114 procent. Van alle branches in de detailhandel weet de speelgoedbranche hiermee naar verhouding het meest te profiteren van de extra uitgaven voor de feestdagen.



Winkels in consumentenelektronica en webshops beleven ook hoogtijdagen in de laatste twee maanden van het jaar. In november bedroeg de extra omzet van de elektronicawinkels de afgelopen drie jaar ruim 12 procent en in december zelfs 38 procent. De extra online omzet van webshops was in november 24 procent en in december 36 procent.

December belangrijkste maand van het jaar voor detailhandel

Blijft de extra feestdagenomzet in november beperkt tot een aantal branches in de non-foodsector van de detailhandel, in december nemen ook de verkopen in de foodsector sterk toe. Supermarkten, de veruit grootste branche in de foodsector, verkochten de afgelopen drie jaar in december gemiddeld bijna 13 procent meer dan in een doorsneemaand. De voedingsspeciaalzaken passeren die omzetgroei ruimschoots. Onder meer slagers, poeliers, slijters en verkopers van vis, kaas, banket en chocolaterieën zetten bijna 48 procent meer om in december.

De omzet van non-foodwinkels was de afgelopen drie jaar in december een kwart hoger dan de gemiddelde omzet in de periode januari tot en met oktober. Non-foodbranches met relatief hoge extra omzetten in december zijn de kledingzaken (+20,1 procent), drogisterijen (+22,6 procent), meubelwinkels (+12,7 procent) en schoenwinkels (+11,0 procent).

De doe-het-zelfbranche is een van de weinige detailhandelsbranches die geen voordeel weet te halen uit de feestdagen. De afgelopen drie jaar werd er in november (0 procent) en december (+1,9 procent) nauwelijks extra omzet behaald.