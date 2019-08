Groei pakkettenmarkt opnieuw compensatie voor krimp postmarkt

In 2018 zijn er opnieuw meer pakketten en minder brieven en kaarten verstuurd dan een jaar geleden. Samen groeiden deze markten wel: met de bezorging van pakketten en brievenbuspost werd ruim €3,5 miljard omzet gegenereerd. Dat staat in de Post- en Pakkettenmonitor 2018 die de ACM vrijdag publiceerde.

Consumentenpost en zakelijke post duurder

De hoeveelheid brievenbuspost daalt: in 2018 jaar werden er 2,3 miljard stuks verstuurd, 9% minder dan in 2017. Deze zorgden voor €1 miljard aan omzet, dat was 7% minder dan in 2017. Consumentenpost maakt 6% uit van de totale hoeveelheid post die verzonden wordt. Consumenten verstuurden vorig jaar gemiddeld 8 brieven en kaarten per persoon, in 2017 waren dat er nog 10. De andere 94% van de post wordt door bedrijven en overheidsinstellingen verstuurd.

Voor consumenten werd de post in 2018 duurder: zij gingen gemiddeld 7% meer per stuk betalen. Als verlener van de universele postdienst bezorgde PostNL het overgrote deel van de consumentenpost. Daarnaast bezorgt Sandd een klein, maar groeiend percentage van de brieven en kaarten van consumenten. De regionale postvervoerders bezorgen ook consumentenpost, samen minder dan een procent van het totaal.

De zakelijke post die de volgende dag bezorgd wordt, werd ook duurder: gemiddeld 4%. Ook hier is PostNL veruit de grootste partij. De andere postvervoerders hebben in 2018 wel weer enkele procenten marktaandeel gewonnen.

Zakelijke post die pas later bezorgd hoeft te worden, kent al langere tijd een stabiele prijs van gemiddeld 23 of 24 cent per stuk. Bedrijven gebruiken de langzamere diensten met name voor het versturen van reclame-uitingen en tijdschriften. Overheidsinstellingen maken gebruik van de langzamere diensten voor het verzenden van grote hoeveelheden brieven. Voor langzamere post kunnen verzenders al langere tijd kiezen tussen verschillende postvervoerders.

Bredere dienstverlening voor webshops

De meeste postvervoerders richten zich gezien de groeiende markt ook op het vervoer van pakketten. Ook bieden deze partijen extra diensten aan. Meer bedrijven dan een jaar geleden bieden diensten aan vanaf het moment van bestelling totdat het pakket bij de consument is bezorgd (zoals voorraadbeheer en orderafhandeling). Consumenten profiteren hierdoor van ruimere besteltijden en snellere verzending.

Het versturen van pakketten werd in 2018 goedkoper. PostNL blijft daarbij de grootste aanbieder van pakketvervoer voor bedrijven, maar zeker ook voor consumenten.