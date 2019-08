Blijft de Nederlandse spaarrente dalen?

Hoewel de Nederlandse economie een goed tweede kwartaal achter de rug heeft, voorspelt het Centraal Planbureau een terugval van de groei voor volgend jaar. Het CPB stelde het groeicijfer voor 2020 dan ook bij van 1,5 procent naar 1,4 procent. In de ons omliggende landen wordt er zelfs al volop gevreesd voor een recessie. Dat is een ver-van-ons-bed-show denk je? Nee, dat is het zeker niet, en wel hierom.

Centrale banken pompen geld in de economie

Centrale banken wereldwijd voeren nu al beleid waarbij geld erg goedkoop tot zelf ‘gratis’ op de financiële markt wordt gebracht. Hierdoor is de rente op staatschulden in veel gevallen al negatief, wat concreet betekent dat overheden in Westerse landen vaak zelfs geld toegestopt krijgen als ze lenen. Als de Europese economie effectief in recessie gaat, zal de Europese Centrale Bank (ECB) waarschijnlijk nog meer geld in het systeem pompen om zo de economie te ondersteunen. Hierdoor komt de rente verder onder druk te staan en daalt ze naar een historisch laag peil. Dat is goed nieuws als je geld wilt lenen, maar wat betekent het voor de Nederlandse spaarder?

Sparen levert bijna niets meer op

Een laaggehouden rente betekent dus dat bedrijven en particulieren kunnen blijven investeren, want lenen is goedkoop. Dat is zo omdat banken nu gratis geld lenen bij de ECB. Maar aan de andere zijde van de medaille, wordt het voor banken steeds duurder om hun ‘overtollig’ geld bij de ECB te stallen. Daarvoor betalen ze nu een tarief van 0,4 procent. Hierdoor staat de spaarrente voor de particulier dus erg onder druk. Grootbanken betalen nu immers dubbel op spaargeld, enerzijds de rente aan hun klanten en anderzijds het tarief dat de ECB uitschrijft. Er komt dan ook kritiek op het beleid van de ECB. Toen hij een verlaging van de rente op sparen van 0,03 naar 0,02 procent aankondigde, waarschuwde ING-topman Ralph Hamers zelfs dat de spaarrente binnenkort wel eens negatief zou kunnen worden. Concreet betekent dat dat spaarders dan zouden verliezen op hun spaargeld. Onlangs schreven we nog dat door de lage rente bovendien ook de dekkingsgraad van pensioenfondsen onder druk staat, wat op termijn zelfs de optie pensioensparen minder interessant kan maken. Maar wat blijkt? Een rondvraag van Hart voor Nederland toont aan dat een meerderheid van de Nederlanders hun geld voorlopig gewoon op de bank laat staan en geen plannen heeft om er in de toekomst wat anders mee te doen. Nochtans stelt de ECB dat ze zeker tot halverwege 2020 het huidige rentebeleid zal voeren, dus op korte termijn wordt sparen zeker niet interessanter. Maar waar levert sparen dan wel nog iets op?

Over de landsgrenzen kijken

Sparen heeft nog altijd één groot voordeel - het biedt zekerheid. Zelfs wanneer er een nieuwe bankencrisis komt en je bank deze niet overleeft, wordt je spaargeld binnen de Europese Unie (EU) gegarandeerd tot een bedrag van 100.000 euro. Dat geldt voor betaalrekeningen, spaarrekeningen en termijndeposito’s. Binnen de EU is het verkeer van goederen en personen vrij, dus kan je in principe makkelijk over de grens een spaarrekening openen. Dat kan interessant zijn, want in veel landen binnen de EU is de rente op sparen heel wat hoger dan in Nederland. Daar kan je geld dus wel nog iets opbrengen en wordt het, door de Europese wetgeving, op precies dezelfde manier beschermd als in Nederland. Handig, want binnen de Eurozone moet je geen rekening houden met risico’s zoals valutaschommelingen en binnen de Europese Unie geldt één en hetzelfde garantiestelsel. Sparen in een ander EU-land lijkt dus een eenvoudige oplossing voor wie wil dat zijn vermogen nog wat opbrengt. Echter, door het bos de bomen zien op de Europese spaarmarkt is niet evident. Veel banken staan het zelfs niet toe om een rekening te openen in een land waar je niet gevestigd bent. Je moet dus weten bij welke bank het makkelijk en voordelig is om een spaardeposito te openen. Daar kan een platform dat een overzicht biedt, zoals Raisin, je gelukkig bij helpen. Via één online account heb je toegang tot banken uit de hele EU, mét aantrekkelijke spaarrentes.

Houd rekening met de bronbelasting

Een belangrijk - maar niet onoverkomelijk - obstakel bij sparen in het buitenland is de bronbelasting. Dit wil zeggen dat je in het land waar je je geld geparkeerd hebt, een belasting op de opbrengst uit de rente moet betalen. Deze valt soms best hoog uit, wat natuurlijk je winst kan beperken. Echter, als je deze opbrengst uit rente in Nederland aangeeft, hoef je de belasting in het land waar de bank gevestigd is niet te betalen. Binnen de EU geldt immers de afspraak dat een opbrengst uit vermogen maar één keer belast kan worden. Je spaargeld in het buitenland kan dus vrijgesteld worden van lokale belastingen. Doorgaans heb je om dit aan te tonen een woonplaatsverklaring nodig; deze vraag je aan bij de Belastingdienst. Mocht je dit vergeten zijn, dan kan je ook later het geld nog terugvorderen. Op de website van de Belastingdienst vind je hierover meer informatie.