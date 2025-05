Detailhandel zet ruim 3 procent meer om in maart

De detailhandel heeft in maart 3,4 procent meer omgezet dan in maart 2024, zo meldt het CBS donderdag.

Groei non-food met 4,4procent

Het verkoopvolume was 1,0 procent hoger. De omzet van de non-food (inclusief detailhandel niet-in-winkel) groeide met 4,4 procent en de omzet van de foodsector (winkels in voedings- en genotmiddelen) met 1,5 procent. Online is 7,0 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen in maart. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder deze correctie was de omzet van de detailhandel 1,8 procent hoger dan in maart 2024.