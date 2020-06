Maatregelen kabinet om toename mensen met schulden op te vangen

Nederland bevindt zich in een uitzonderlijke situatie door de uitbraak van het coronavirus. Veel mensen zijn door deze crisis acuut in de financiële problemen gekomen. Dit kan zorgen voor een sterke toename van het beroep op schuldhulpverlening. Het kabinet treft maatregelen om de financiële gevolgen voor mensen zo veel mogelijk te beperken.

Noodstopprocedure CJIB

Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW), verantwoordelijk voor de Brede Schuldenaanpak van het kabinet, kijkt daarbij onder meer naar de mogelijkheid om meer mensen met problematische schulden tijdelijk uitstel van betaling te geven. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) hanteert sinds dit voorjaar een dergelijke noodstopprocedure. Van Ark wil kijken of ze deze noodstop ook bij andere overheidsorganisaties kan inzetten om meer mensen te helpen.

Problematische schulden

Het biedt mensen met problematische schulden de mogelijkheid om vier maanden uitstel van betaling te vragen. Voorwaarde is dat degene zich vervolgens meldt bij de schuldhulpverlening van de gemeente. Besluit de gemeente dat schuldhulp nodig is en wordt deze opgestart, dan kan het uitstel met nog eens acht maanden worden verlengd. De adempauze voorkomt dat mensen, die wel willen maar niet kunnen betalen, dieper in de problemen komen door verhogingen of boetes.

Groepen met hoger risico

Het kabinet gaat de komende weken om tafel met partijen die betrokken zijn bij de aanpak van schulden en armoede, om deze en andere maatregelen nader uit te werken. Er is daarbij bijzondere aandacht voor het bereiken van groepen die een hoger risico lopen op schulden tijdens de coronacrisis, zoals zelfstandig ondernemers, werknemers met flexibele contracten en jongeren. Hierbij worden ook de adviezen betrokken die de Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact recent aan het kabinet heeft uitgebracht.

‘Trek tijdig aan de bel’

Staatssecretaris Van Ark roept mensen op om bij beginnende schulden in ieder geval niet af te wachten, maar hulp in te schakelen. Om juist nu geldzorgen te helpen voorkomen en bespreekbaar te maken, wil zij een vervolg geven aan een publiekscampagne over schulden: 'Schulden kunnen snel oplopen als je geen actie onderneemt. Trek tijdig aan de bel, voorkom dat de problemen je boven het hoofd groeien en een oplossing uit het zicht raakt. Bel met de bank als je de hypotheek tijdelijk niet kunt betalen. Of neem contact op met de schuldhulpverlening in je gemeente voor advies en ondersteuning. Loop er in ieder geval niet in je eentje mee door. Aan schuldeisers vraag ik om coulant om te gaan met het innen van schulden als de situatie daar om vraagt. Ga het gesprek aan en probeer samen tot afspraken te komen'.