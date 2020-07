Inflatie stijgt naar 1,6 procent in juni

Consumentengoederen en -diensten waren in juni 1,6 procent duurder dan vorig jaar, meldt het CBS. In mei was de inflatie nog 1,2 procent. De stijging van de inflatie is vooral een gevolg van de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen, tabak en kleding.

Inflatie stijgt door motorbrandstoffen, tabak en kleding

De prijsontwikkeling van motorbrandstoffen heeft een opwaarts effect op de inflatie. In juni waren de motorbrandstoffen 7,9 procent goedkoper dan vorig jaar, terwijl in mei de prijsdaling nog 14,1 procent was. De prijzen van motorbrandstoffen waren in de eerste maanden van 2020 sterk gedaald, en zijn in juni weer gestegen.

De accijnsverhoging op sigaretten en shag per 1 april 2020 zorgt voor een verdere stijging van tabaksprijzen in juni. In juni waren rookwaren 17,9 procent duurder ten opzichte van vorig jaar, in mei was de prijsstijging nog 12 procent. Omdat er ook nog tabaksvoorraden met oude accijnstarieven kunnen worden verkocht, werkt de accijnsverhoging met vertraging door in de verkoopprijzen.

Ook de prijsontwikkeling van kleding had een verhogend effect op de inflatie. In juni betaalde de consument 0,8 procent meer voor kleding dan vorig jaar, in mei was kleding nog 0,5 procent goedkoper.