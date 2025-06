Ruim een vijfde van de bedrijven past zich aan op buitenlandse spanningen

Den Haag

Bijna 22 procent van de bedrijven heeft de bedrijfsstrategie aangepast, of is dat van plan, als reactie op spanningen, verstoringen of beleidswijzigingen op de buitenlandse markten. Bedrijven in de industrie en de vervoer en opslag zijn hier het vaakst mee bezig. In de meeste gevallen gaat het om het aanpassen van de import- of exportmarkt. Dit meldt het CBS op basis van de conjunctuurenquête die in maart 2025 is gehouden onder bedrijven in de industrie, auto- en detailhandel, en dienstverlening vanaf 5 werkzame personen.