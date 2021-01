Hypotheek 2020 vs. hypotheek 2021: wat gaat er veranderen?

Er kan zonder twijfel gezegd worden dat 2020 de geschiedenisboeken in gaat. Dit is niet alleen het geval door de coronacrisis en alles wat daarbij kwam kijken, maar ook door het effect dat die crisis had en heeft op de huizenmarkt. Tel daarbij op dat de hypotheekrente historisch laag lag in 2020 en je hebt een hele interessante ontwikkeling op de woningmarkt. In dit artikel lees je meer over de hypotheek en hypotheekrente in 2020 en wat je moet weten over de nieuwste ontwikkelingen binnen de huizenmarkt voor 2021.

Extreem lage hypotheekrente in 2020

Voor iedereen die het nieuws in 2020 ook maar een beetje gevolgd heeft, is het wel bekend dat de hypotheekrente vorig jaar ongekend laag was. Deze daling is an sich niets nieuws; ook in 2019 en 2018 lag de rente al een stuk lager dan tien jaar ervoor. Kijken we bijvoorbeeld naar tien jaar geleden nu dan zien we dat de rente toentertijd ongeveer 4% hoger lag dan nu. In de jaren 80 waren er zelfs nog hogere hypotheekrentes te ontdekken: toen betaalde je zo 13% rente voor je hypotheek! Dat is nogal een verschil met de percentages nu: de laagste hypotheekrente 10 jaar vast lag in 2020 al snel onder de 1%. Dat is extreem laag.

Wat opvallend is, is dat 2020 begon met een daling, maar dat er al gauw een eind leek te komen aan de renteverlaging. Het was juist door de coronacrisis waardoor er ook onzekere tijden waren aangebroken voor hypotheek- en geldverstrekkers. De hypotheekrente ging weer een klein beetje omhoog, iets wat duurde tot de zomer. Al met al dus een korte periode, want tot aan het eind van 2020 is de rente nog verder gedaald tot zelfs een laagterecord. De renteverlagingen waren hierbij vooral te zien bij hypotheken met een Nationale Hypotheek Garantie. Bij een hypotheek met NHG heeft de bank de zekerheid dat een eventuele schuld bij de verkoop van het huis alsnog wordt opgelost door de NHG.

Huizenprijzen in Nederland blijven stijgen

Ook de ontwikkelingen op de huizenmarkt zijn je vast niet ontgaan. Huizenkopers hebben in 2020 veel meer betaald voor een nieuwe woning dan een jaar ervoor - en dat zelfs ondanks het coronavirus. De stijging van de prijzen is niet heel gek: waar veel vraag is, gaan de prijzen immers omhoog. Zo werkt de economie van vraag en aanbod. Tot en met november 2020 zijn er bijna 7% meer woningen verkocht dan in de eerste 11 maanden van het jaar ervoor. Er zijn dus in 2020 ontzettend veel huizen verkocht; iets wat toch bijzonder is in tijden van een (economische) crisis.

Dit is natuurlijk te danken aan de extreem lage hypotheekrente. Ook lijkt het erop dat men in een jaar van veel thuis zijn kritischer is gaan kijken naar de woon- en leefomgeving. Waar ze eerder veel vaker weg waren van huis vallen kleine (of grote) dingen nu meer op. Zo valt het bijvoorbeeld op dat het voornamelijk steden buiten de Randstad zijn die interessant zijn voor woningkopers. Men is op zoek naar meer ruimte om te leven en te werken; helemaal nu de verwachting is dat het werken vanuit huis nog wel even blijft. Ook interessant: het aantal nieuwe hypotheken is in 2020 enorm gestegen, nog meer dan het aantal verkochte huizen. Niet alleen door de vele woningen die zijn verkocht, maar ook door bestaande huiseigenaren die besloten hebben om hun lopende hypotheek over te sluiten door de lage rente.

Huis kopen in 2021? Dit moet je weten

Dergelijke ontwikkelingen uit 2020 hebben zonder twijfel invloed op de huizenmarkt en hypotheekrente in 2021. Er is in ieder geval een aantal zaken dat vaststaat voor het nieuwe jaar. Zo wordt de overdrachtsbelasting aangepast: per 1 januari 2021 hoeven kopers in de leeftijd 18 tot en met 34 jaar geen overdrachtsbelasting te betalen - ook niet als je geen starter bent. Anderen betalen nog steeds de huidige 2% en zelfs 8% wanneer je een huis koopt waar je niet zelf permanent in gaat wonen.

Daarnaast zijn er wat veranderingen omtrent de maximale hypotheek berekening. Tweeverdieners mogen vanaf 2021 90% van het laagste inkomen meenemen in de berekening voor de maximale hypotheek. Voor dit jaar was dat nog slechts 80%. Daarnaast gaat een eventuele studieschuld van oud-studenten minder zwaar wegen bij het bepalen van de maximale hypotheek. Op die manier moet de woningmarkt voor starters en jonge mensen aantrekkelijker worden om in te stappen. Met de huidige lage hypotheekrente en hoge woningprijzen zijn het namelijk de starters die vaak net naast het net vissen.