Gemiddelde WOZ-waarde van woningen in 2022 8,6 procent hoger

In de gemeente Noardeast-Fryslân steeg de gemiddelde WOZ-waarde van woningen met 19,5 procent relatief het sterkst. De gemiddelde WOZ-waarde ging daar naar 233 duizend euro per woning. Van de vier grote steden nam de gemiddelde WOZ-waarde in Rotterdam met 11,4 procent het sterkst toe, gevolgd door de gemeente Utrecht met 9,8 procent. In Amsterdam nam de gemiddelde woningwaarde met 2,1 procent veel minder hard toe dan het landelijk gemiddelde.

Sterkste stijging in Flevoland, Groningen en Fryslân

In Flevoland steeg de gemiddelde woningwaarde met 11,8 procent tot 293 duizend euro per woning. De gemiddelde WOZ-waarde ligt er wel onder het landelijk gemiddelde van 315 duizend euro. De gemiddelde woningwaarde steeg met 6,5 procent het minst hard in Noord-Holland en Limburg, maar ligt in Noord-Holland met gemiddeld 391 duizend euro per woning wel hoger dan in de andere provincies.

WOZ-waarde volgt prijsontwikkeling bestaande koopwoningen

De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met een jaar vertraging. Deze vertraging komt doordat woningen voor de WOZ in 2022 worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar, dus 1 januari 2021. In onderstaande grafiek is de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen van het voorgaande jaar naast de ontwikkeling van de WOZ-waarde gezet. Hieruit valt op te maken dat deze heel geleidelijk met elkaar meelopen.

Bij de berekening van de ontwikkeling van de WOZ-waarde worden alle woningen meegenomen, ook huurwoningen en niet verkochte koopwoningen. Daarnaast verandert de woningvoorraad door nieuwbouw en sloop, wat over het algemeen leidt tot een hogere WOZ-waarde.