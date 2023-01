'CEO’s hebben vrijdag jaarloon minimumloonverdiener al binnen'

Sinds 2020 vergelijkt de vakbond elk jaar de beloningen van de CEO’s -topmensen van grote bedrijven- van de 14 meest invloedrijke bedrijven in Nederland met het wettelijk minimumloon. Dit jaar heeft de meestverdienende CEO, Wael Sawan van Shell, al na 28 uur een minimumjaarloon in zijn zak. Verder staan in het lijstje de CEO’s van onder andere Ahold Delhaize, Philips, Randstad, Aegon en KPN.

PostNL

Ook de CEO van PostNL Herna Verhagen staat in de lijst. Zij heeft na zes dagen werken verdiend, waar een minimumloonverdiener een jaar voor moet werken. Beginnende pakketsorteerders en postbezorgers verdienden vorig jaar bij PostNL net iets meer dan 10,50 euro bruto per uur.

Arbeidskosten drukken

FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha: 'De cultuur waarin grootverdieners cashen en hun medewerkers op een zo laag mogelijk loon willen houden, zodat ze met toeslagen en voedselbank het einde van de maand moeten halen, is nog steeds wijdverbreid. Post.nl weigert nog steeds 14 euro per uur te betalen, evenals Ahold. Ook andere bedrijven als ING willen altijd de arbeidskosten drukken.’

CAO-conflicten

Bij Post.nl en ETOS zijn er cao-conflicten omdat werknemers geen fatsoenlijk loonbod krijgen waarmee ze hun rekeningen kunnen betalen. Bij Post.nl is de FNV een petitie gestart om aandacht te vragen voor de scheve verhoudingen. Bij KPN, Aegon en banken wordt het werk uitbesteed om kosten te drukken; bij banken is dat bijvoorbeeld aan callcentra waar mensen steeds vaker met loonbeslag te maken hebben.

Hoogste tijd

De FNV heeft jarenlang gepleit voor verhoging van het wettelijk minimumloon naar 14 euro. Dat heeft nu voor het eerst geleid tot een extra verhoging van 8,05% op 1 januari, een goede eerste stap. De verhoging van 10,65 per uur naar 11,75 (bij een werkweek van 38 uur) is echter niet genoeg. Boufangacha: ‘De kloof top-werkvloer verdiept zich. De huidige verhoging van het minimumloon is niet eens genoeg om de inflatie te compenseren. 2023 wordt een belangrijk politiek jaar, met verkiezingen voor de Eerste Kamer. De sleutel ligt in handen van de politiek. Zij kunnen er op 1 juli voor zorgen, dat het minimumloon verder omhoog gaat zodat iedereen een leefbaar inkomen krijgt. CEO’s kunnen hun invloed ook politiek aanwenden voor een eerlijker inkomensbeleid.’

Europese norm

Om het minimumloon structureel mee te laten groeien, wil de FNV dat het minimumloon gekoppeld wordt aan 60% van het mediane arbeidsinkomen; het bedrag waar precies de ene helft van de werkende Nederlanders qua inkomen onder zit en de andere helft boven zit. Dat is momenteel 14 euro. De Europese Commissie heeft deze norm gesteld voor een toereikend wettelijk minimumloon.

Topbeloningen

De FNV vindt dat het verschil tussen de minst- en meestverdienende in een bedrijf flink kleiner moet zijn. Boufangacha: ‘Top en aandeelhouders cashen, terwijl de mensen met weinig inkomen het stevigst zijn getroffen in deze barre inflatieperiode. Zij zijn het die de winsten mogelijk maken en elke cent nodig hebben om rond te komen. Wij zetten ons dagelijks in voor een eerlijk loon, samen mét onze leden. Want Nederland verdient beter.’