Winkelleegstand Nederland daalt naar laagste niveau in meer dan 10 jaar

Afgelopen jaar was een turbulent jaar voor de Nederlandse retail. Het jaar startte nog met een lockdown, snel opgevolgd door de Oekraïne oorlog. Met als gevolg een gierende inflatie, torenhoge energietarieven en een afnemend consumentenvertrouwen. Daar kwam nog eens een nijpend personeelstekort bovenop. Grote problemen voor de Nederlandse retail, waarbij je oplopende leegstand verwacht. Maar niets is minder waar. Dit meldt marktonderzoeker Locatus.

Aantal leegstaande retailpanden blijft dalen

Net als in 2021 zagen we in 2022 een sterke daling van de leegstand: van 6,7% begin vorig jaar naar 6,0% aan het eind van het jaar. Het aantal leegstaande panden nam met ruim 1.700 panden af. Begin 2022 stonden er 14.482 panden leeg en aan het eind nog 12.722. Met een leegstand van 6% is de leegstand weer terug op het niveau van begin 2011.

Leegstand neemt nóg meer af in winkelmeters

De daling van de leegstand in winkelmeters was afgelopen jaren nog spectaculairder. Begin 2022 stond 6,6% van de winkelmeters leeg, aan het eind van het jaar was dit gedaald naar 5,4% van de meters, dat is een daling van een half miljoen vierkante meter naar 2,3 miljoen vierkante meter aan het eind van 2022.

Herstel in alle soorten winkelgebieden

In 2021 zagen we ook al een sterke afname van de leegstand. Alleen bleven toen de grootste centra van Nederland (de binnensteden) en de stadsdeelcentra achter. Dit jaar herstelt de leegstand zich ook in deze centra en zien we ook hier de leegstand sterk dalen.