Seizoen luchtweginfecties begonnen

Hoewel er nog geen sprake is van een epidemie hoor je steeds meer mensen hoesten en snotteren. Het seizoen waarin luchtweginfecties rondgaan is begonnen. Er zijn verschillende virussen die een luchtweginfectie kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld het RS (respiratoir syncytieel)-virus, het griepvirus (influenzavirus) en verschillende coronavirussen. Ook het coronavirus SARS (severe acute respiratory syndrome)-CoV (coronavirus)-2 is een jaarlijks terugkerend virus. Met eenvoudige adviezen beperk je verspreiding van luchtweginfecties en bescherm je mensen die erg ziek kunnen worden.