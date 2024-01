Afschaffen van de btw maakt elektronica repareren veel aantrekkelijker

Nederland is reparatie-koploper

Als de btw op reparatie van elektronica vervalt, zullen meer consumenten bij een defect kiezen voor reparatie, denkt Techniek Nederland. Martin Hof is branchemanager Consumentenelektronica bij de brancheorganisatie. Volgens hem staat de reparatiesector klaar om veel meer apparaten een langer leven te geven. Hof: ‘Sinds afgelopen voorjaar heeft Nederland een Nationaal Reparateursregister. In het register staan alle erkende reparatiebedrijven bij wie consumenten terecht kunnen voor een vakkundige reparatie van hun elektronische apparatuur. Nederland is het eerste land in Europa met zo’n door de overheid erkend reparateursregister.’

Minder energie en grondstoffen

Techniek Nederland vindt het noodzakelijk dat consumenten meer elektronica laten repareren. Hof: ‘We kunnen de aarde niet blijven uitputten. Als elektronische apparatuur langer meegaat, besparen we veel energie en verbruiken we minder schaarse grondstoffen. Daarnaast verkleinen we de afvalberg en dringen we de uitstoot van broeikasgassen terug.’

Recht op reparatie

Martin Hof benadrukt dat er meer nodig is dan alleen het afschaffen van de btw. ‘De EU introduceert in 2025 Right to Repair, het wettelijke recht op reparatie. Dat betekent onder meer dat onderdelen makkelijk beschikbaar en betaalbaar moeten zijn voor erkende reparateurs. Dat zal echt een grote stap vooruit zijn.’

Ecodesign

Een nieuw kabinet zou zich volgens Techniek Nederland ook moeten inzetten voor strenge eisen voor Ecodesign. Deze Europese verordening gaat producenten verplichten hun producten duurzamer te maken. Dat betekent onder meer dat ze gemakkelijker kunnen worden gerepareerd en onderhouden.