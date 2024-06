Belastingdienst verstuurt contactkaartjes voor belastinghulp na aangifteperiode

"De gekozen doelgroepen voor het persoonlijke contactkaartje zijn mensen die meerdere jaren geen belastingaangifte hebben gedaan na ontvangst van de 'bekende blauwe envelop'. Op het contactkaartje staan mogelijkheden om laagdrempelig in contact te komen met de Belastingdienst voor ondersteuning bij hun fiscale zaken. Of het dient als herinnering om alsnog zelfstandig hun belastingaangifte te doen", vertelt Marieke Wagter. Zij is programmamanager Vroegsignalering van de Belastingdienst.

Hoopvolle resultaten

In 2023 verstuurde de Belastingdienst, als proef, voor de eerste keer 1.500 contactkaartjes. "Dit verlaagt voor mensen de drempel om contact op te nemen. Of en wanneer je het contact met de Belastingdienst vervolgens wil, dat bepaal je zelf. De één belde direct op, de ander belde na enkele maanden. Daarnaast hebben mensen zelfstandig aangifte gedaan, nadat zij een contactkaartje ontvingen. In totaal heeft dat bijna 500 aangiften opgeleverd. Dit vonden wij hoopvolle resultaten", verklaart Wagter.

Keuzevrijheid

Bij verzending van de nieuwe contactkaartjes biedt de Belastingdienst extra opties voor persoonlijk contact. Marieke Wagter licht toe: "Zo toonde de evaluatie aan dat mensen zelf de keuze willen hebben hoe een afspraak te maken. Daarom staat er op het nieuwe contactkaartje, naast het telefoonnummer, ook een URL en QR-code. Deze leiden direct naar de website om een persoonlijke afspraak te maken. Het nieuwe contactkaartje blijft daarnaast uitstralen dat je er gebruik van kunt maken op een moment dat het jou uitkomt. Zo willen we mensen een klein duwtje in de rug geven om eerder een hulpvraag aan de Belastingdienst te stellen."