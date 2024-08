UWV: Stijging WW en toename ontslagaanvragen

In de eerste helft van dit jaar nam het aantal WW-uitkeringen per saldo toe. Ook het aantal ontslagaanvragen vertoonde een stijgende lijn. Dit past in het beeld van een economie die het moeilijk heeft. UWV verwacht dat de WW in de tweede helft van 2024 verder stijgt. De arbeidsmarkt is nog steeds krap, dus werkzoekenden vinden snel weer werk. Wel gaat er wat meer ruimte ontstaan op de arbeidsmarkt en met name kwetsbare werkzoekenden zullen meer concurrentie ondervinden.

In de eerste helft van dit jaar nam het aantal WW-uitkeringen toe. Eind juni 2024 kwam het aantal WW-uitkeringen uit op 167.800. Dat betekende een stijging van 4,4%, oftewel 7.000 uitkeringen, meer dan eind december 2023. Ook het aantal ontslagaanvragen vertoonde een stijgende lijn. Dit past in het beeld van een economie die het moeilijk heeft. UWV verwacht dat de WW in de tweede helft van 2024 verder stijgt. In totaal waren er in de eerste helft van dit jaar 15.600 meer nieuwe WW-uitkeringen dan in dezelfde periode vorig jaar.

Ontslagaanvragen

Het aantal ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen stijgt sinds 2022. Deze toename lijkt sinds medio 2023 te versnellen. Vooral in januari 2024 was met ruim 3.700 aanvragen sprake van een piek. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er het laatste halfjaar 40% meer faillissementen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit is in lijn met de stijging van het aantal werkgevers dat bij UWV een melding deed wegens collectief ontslag (+44%). Dit helpt te verklaren waarom het aantal WW-uitkeringen in januari en februari van dit jaar sterker groeide dan gebruikelijk.