Huishoudens sparen meer in 2023

De vrije besparingen van huishoudens kwamen in 2023 uit op 52 miljard euro. Dat is 5,6 miljard euro meer dan in 2022. De toename volgt op twee jaar waarin de vrije besparingen lager waren dan een jaar eerder. Dat blijkt uit het artikel ‘Bruto nationaal inkomen groeit met 8,1 procent in 2023’ dat het CBS vandaag publiceert.

Per inwoner bedroegen de besparingen 2 895 euro. Dat is 289 euro meer dan in 2022. In de afgelopen jaren was de inflatie relatief hoog. Gecorrigeerd voor prijsstijgingen waren de vrije besparingen per inwoner in 2023 bijna 100 euro hoger dan in 2022.

De zogenoemde vrije besparingen zijn het deel van het bruto beschikbaar inkomen dat huishoudens (inclusief instellingen zonder winstoogmerk) niet uitgeven aan consumptie en waarover ze vrij kunnen beschikken. Pensioenpremies behoren hier niet toe.