CBS: Aantal luchtvaartpassagiers in tweede kwartaal met 6 procent gestegen

In het tweede kwartaal van 2024 reisden 20 miljoen passagiers van en naar een van de vijf Nederlandse luchthavens van nationaal belang. 'Dat is bijna 6 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2023', zo meldt het CBS vrijdag.

Vrachtverkeer ook toegenomen

'Ook het aantal vluchten in het handelsverkeer nam met 6 procent toe naar 140 duizend in het tweede kwartaal van 2024. De hoeveelheid vervoerde vracht nam in dezelfde periode toe met 7 procent', aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Meer passagiers

In het tweede kwartaal van dit jaar werden er op vier van de vijf nationale vliegvelden meer passagiers vervoerd dan in het tweede kwartaal van 2023. In totaal 20,1 miljoen passagiers tegenover 19,0 miljoen in het tweede kwartaal van 2023. Alleen op Groningen Airport Eelde bleef het aantal passagiers vrijwel gelijk.

87 procent vluchten van en naar Nederland op Schiphol

Amsterdam Airport Schiphol was in het tweede kwartaal van 2024 goed voor 87 procent van zowel het totaal aantal vluchten als vervoerde passagiers van en naar Nederland. Het aantal vluchten in het tweede kwartaal van 2024 steeg tot 122 duizend, ruim 6 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal passagiers nam in die periode ook met ruim 6 procent toe, tot 17,4 miljoen.

Rotterdam The Hague Airport

Van en naar Rotterdam The Hague Airport waren er in die zelfde periode weliswaar ruim 100 vluchten minder (-2,2 procent), maar het aantal vervoerde passagiers nam met 1,4 procent toe tot 633 duizend.

Maastricht Aachen Airport

In het tweede kwartaal van 2024 reisden bijna 67 duizend passagiers via Maastricht Aachen Airport. Een jaar eerder waren dat er 19 duizend, omdat de landingsbaan tussen 8 mei en 30 juni 2023 dicht was voor renovatie. Dit is ook te zien in het aantal vluchten: van april tot en met juni 2024 waren er 1,2 duizend vluchten op Maastricht, tegen 386 in het tweede kwartaal van 2023.

Meer luchtvracht vervoerd

In het tweede kwartaal van 2024 herstelde de hoeveelheid luchtvracht van en naar Nederland zich van een dip in 2023. Op Amsterdam Schiphol Airport en Maastricht Aachen Airport, de enige twee vliegvelden waar vracht wordt afgehandeld, werd in het tweede kwartaal van 2024 in totaal 372 duizend ton luchtvracht afgehandeld. Dat is 7,1 procent meer dan in dezelfde periode in 2023. Bijna 97 procent van het totale goederenvervoer door de lucht werd via Amsterdam Airport Schiphol afgehandeld.