Omzet industrie ruim 2 procent lager in het tweede kwartaal

De omzet in de Nederlandse industrie was in het tweede kwartaal van 2024 2,1 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De industriële omzet is nu vijf kwartalen op rij afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. De omzet in het binnenland daalde sterker dan de buitenlandse industriële omzet. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers.

De transportindustrie was in het tweede kwartaal de grootste daler. De omzet in deze branche daalde met 15,8 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De transportindustrie is onderverdeeld in de auto- en aanhangwagenindustrie en overige transportmiddelenindustrie. De omzet van de auto- en aanhangwagenindustrie is gedaald met 32,9 procent, terwijl de omzet van de overige transportmiddelenindustrie is gestegen met 17,4 procent. Van de hoofdbranches steeg de papier- en grafische industrie het meest; met 5,6 procent.