CBS: Economisch beeld negatiever

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in augustus negatiever dan in juli. Dit heeft het CBS bekendgemaakt.

Conjuctuurklok

'In de Conjunctuurklok van augustus presteerden 11 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend. Per saldo is het conjunctuurbeeld de afgelopen 4 maanden redelijk stabiel', aldus het CBS.

Hulpmiddel

De conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.