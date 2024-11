Huizenprijzen verder gestegen in de 25 grootste gemeenten

De transactieprijzen van bestaande koopwoningen in de 25 grootste gemeenten vertoonden tot en met het derde kwartaal van 2024 een stijgende trend. Buiten de vier grootste gemeenten (G4), is de stijging in Haarlem het grootst ten opzichte van een jaar eerder, in Leeuwarden was de kleinste stijging. Dit blijkt uit nieuw ontwikkelde cijfers van het CBS en het Kadaster.

Met een nieuw ontwikkelde methode zijn nu de prijsontwikkelingen van de 21 grootste gemeenten buiten de G4 berekend. De prijzen van bestaande koopwoningen waren in het derde kwartaal van 2024 in al deze gemeenten gestegen ten opzichte van vorig jaar. Buiten de vier grootste gemeenten, stegen de prijzen in Haarlem het meest met 16,4 procent, gevolgd door Eindhoven met 15,5 procent en Almere met 14, 2 procent. In Ede, Zwolle en Leeuwarden stegen de huizenprijzen minder snel met respectievelijk 9,3 procent, 8,5 procent 6,4 procent.

Piek halverwege 2022, daling tot half 2023

In de 21 gemeenten (buiten de G4) bereikten de prijzen van bestaande koopwoningen een piek in het tweede of derde kwartaal van 2022. Daarna sloeg de trend om en daalden de prijzen enkele kwartalen. Enschede is hier de uitzondering, omdat de prijzen daar (weliswaar gematigd) door bleven stijgen. In Haarlem, Arnhem en Groningen was de daling in deze periode sinds de piek in 2022, met respectievelijk 7,3 procent, 6,8 procent en 6,2 procent het grootst. In alle 21 gemeenten stijgen sinds het tweede of derde kwartaal van 2023 de prijzen van koopwoningen weer. In Eindhoven lagen de prijzen 14,3 procent hoger dan bij de vorige piek in het derde kwartaal van 2022. Dit is het grootste verschil van alle 21 gemeenten. In Zaanstad lagen de prijzen slechts 4,2 procent hoger dan bij de vorige piek in het tweede kwartaal van 2022.